Lutte sénégalaise : la Fédération suspend les faces-à-faces et open presse



La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a annoncé, à travers un communiqué officiel, l’adoption de mesures conservatoires destinées à ramener le calme dans l’arène. Cette décision intervient après plusieurs incidents survenus lors de galas et d’événements sportifs récents, ayant provoqué des troubles à l’ordre public et exposé lutteurs, encadreurs et spectateurs à des risques sécuritaires.

Selon l’instance dirigeante, ces faits portent atteinte à l’image et à la crédibilité de la lutte sénégalaise, considérée comme une discipline majeure du patrimoine sportif national. Face à cette situation jugée préoccupante, la Fédération estime indispensable d’agir avec responsabilité afin d’éviter toute escalade et de préserver un climat serein autour des compétitions.

Dans son communiqué, la FSL a également tenu à rendre hommage au professionnalisme et à l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité, mobilisées quotidiennement pour l’encadrement et la sécurisation des manifestations de lutte à travers le pays.

Dans un souci d’organisation et de coordination renforcée avec les autorités compétentes, la Fédération a ainsi décidé, à titre conservatoire, de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les faces-à-faces et open presse.

Cette mesure vise à apaiser les tensions dans l’arène, prévenir les risques de violences ou de débordements, améliorer la préparation sécuritaire des événements, assurer la protection des acteurs ainsi que du public et préserver l’image de la lutte sénégalaise.

La FSL a par ailleurs invité l’ensemble des acteurs du milieu — lutteurs, promoteurs, managers et supporters — à faire preuve de responsabilité et de retenue, tout en respectant strictement cette décision. Elle avertit que tout manquement exposera les contrevenants à des sanctions disciplinaires, sans exclure les poursuites prévues par les textes en vigueur.

Enfin, la Fédération a réaffirmé sa volonté de poursuivre une collaboration étroite avec les Forces de Défense et de Sécurité afin de garantir, à l'avenir, des faces-à-faces et des manifestations de lutte organisés dans un environnement sécurisé, apaisé et conforme aux valeurs du sport national.