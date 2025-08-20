UCAD : une innovation brevetée pour valoriser l’alumine et le phosphate de Thiès





L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a franchi une étape majeure en recherche appliquée. Le 10 février 2025, des chercheurs de l’École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie (ENSMG) ont présenté un procédé innovant de récupération et de séparation de l’alumine et du phosphate contenus dans les phosphates d’alumine de Thiès.



Protégée par un brevet (OAPI 21680), cette technologie permet d’obtenir de l’alumine pure à 95 % ainsi que des engrais phosphatés élaborés à partir des sous-produits du gaz naturel. Une double avancée qui associe rendement industriel et impact agricole.



Pour le Dr Abdoul Aziz Ndiaye, chercheur principal du projet, « ce procédé ouvre la voie à une valorisation industrielle locale et rentable de nos ressources minières ». Cette découverte offre des perspectives économiques et écologiques importantes, tout en constituant une alternative compétitive à l’exploitation traditionnelle de la bauxite.



Au-delà de la performance scientifique, cette innovation représente un levier de souveraineté économique pour le Sénégal et pourrait impulser le développement de nouvelles filières locales dans les secteurs minier et agricole.

