Accident sur l’axe Dahra – Mbeuleukhé : un homme succombe après un choc violent

Un accident important s’est produit dimanche matin vers 8 heures sur l’axe reliant Dahra à Mbeuleukhé. Un homme d’environ quarante ans a perdu la vie après avoir été grièvement blessé lors du choc.



D’après les témoins présents, un véhicule de type “Wopouya”, en direction du marché hebdomadaire de Dahra, roulait à une vitesse élevée lorsqu’il a brusquement heurté un ralentisseur. L’impact a provoqué l’éjection d’un passager à hauteur du village de Mbadiène, situé dans la commune de Kamb.



La victime a immédiatement été prise en charge, mais son état critique n’a pas permis une amélioration. Elle a finalement succombé à ses blessures quelques heures plus tard, au cours de la même journée.

