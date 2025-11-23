UCAD : le Conseil académique autorise le recours aux Forces de l’Ordre pour sécuriser le campus





Réuni en visioconférence ce mardi 2 décembre 2025, le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigé par le Recteur Alioune Badara Kandji, a examiné la situation sécuritaire jugée préoccupante sur le campus. À l’issue des discussions, l’instance a donné son accord pour que le Recteur puisse demander l’appui des Forces de l’Ordre, dans le but de garantir la sûreté des personnes, la protection des infrastructures et la continuité des enseignements et travaux scientifiques.



Cette décision intervient après une succession d’événements ayant mis en danger les étudiants, les enseignants et le personnel, tout en causant des dégradations matérielles. Ces perturbations ont également freiné le fonctionnement habituel de l’administration et des activités pédagogiques et de recherche.



Le Conseil s’appuie sur les articles 4, 5 et 6 de la loi n°94-79 du 24 novembre 1994 encadrant les franchises universitaires, rappelant que toute intervention extérieure doit respecter un cadre strict. Selon la résolution adoptée, le recours aux Forces de l’Ordre a pour objectifs de protéger les membres de la communauté universitaire, sécuriser le patrimoine de l’établissement et rétablir un climat propice aux enseignements et aux travaux scientifiques.



Attaché au dialogue et aux principes républicains, le Conseil académique souligne l’importance d’un environnement stable. Il appelle l’ensemble des étudiants, personnels et partenaires à adopter une attitude responsable afin de favoriser la poursuite normale des activités et préserver l’image de l’université.

