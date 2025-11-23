Deux motocyclistes perdent la vie sur le pont de Cambérène après un choc nocturne





Deux personnes circulant à moto ont perdu la vie dans la nuit du 29 novembre 2025 à la suite d’un accident survenu sur le pont de Cambérène. Selon les premières informations recueillies, l’incident s’est produit lorsque la moto a heurté de manière brutale le terre-plein central de l’ouvrage.



Ce drame rappelle la fragilité des usagers de deux-roues. Comme le souligne la source Kawtef, le port d’un casque homologué et bien attaché reste la mesure de protection la plus efficace pour le conducteur comme pour son passager. Le respect des règles de circulation et l’adaptation de la vitesse aux conditions de la route constituent également des éléments essentiels pour réduire les risques et renforcer la sécurité de tous.



senego

