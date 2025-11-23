Menu
Sénégal : Une nouvelle réduction du prix du riz annoncée par le gouvernement


Rédigé le Mercredi 3 Décembre 2025 à 06:28


Le ministre Serigne Guèye Diop annonce une prochaine baisse du prix du riz, avec un impact financier estimé à 70 milliards de FCFA. D’autres produits essentiels pourraient suivre.


Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé mardi qu’une nouvelle diminution du prix du riz sera prochainement appliquée, une mesure dont le coût est évalué à 70 milliards de francs CFA.

Cette déclaration a été faite lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale dédiée à l’examen du budget de son département, alors que les députés l’interpellaient sur la situation des produits essentiels.

Le ministre a précisé que, dès que les conditions le permettront, d’autres ajustements pourront également concerner l’essence, le gasoil et plusieurs denrées largement consommées.

Il a rappelé la forte sensibilité du gouvernement aux préoccupations des ménages, indiquant qu’en 2024, le kilogramme de riz était fixé à 450 francs CFA.

Le Sénégal consomme environ 1,3 million de tonnes de riz par an, a-t-il ajouté. La réduction de 100 francs CFA enregistrée sur une année représente, selon lui, près de 140 milliards de francs CFA de pouvoir d’achat préservé pour les ménages.




