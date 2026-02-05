Procès des supporters sénégalais au Maroc : nouvelle audience reportée, l’incertitude persiste





L’examen du dossier des supporters sénégalais incarcérés au Maroc après les incidents survenus à l’issue de la finale de la CAN 2025 a de nouveau été reporté par le tribunal compétent de Rabat. Cette décision est motivée par les perturbations affectant le fonctionnement de la justice marocaine, en lien avec la grève des avocats toujours en cours.



Ce nouveau renvoi prolonge l’incertitude pour les familles des personnes mises en cause, déjà éprouvées par plusieurs semaines de détention provisoire. Dix-sept ressortissants sénégalais, ainsi qu’un citoyen algérien, sont poursuivis pour des infractions qualifiées de droit commun, notamment des violences présumées sur des agents de la force publique et des dégradations de biens.



Pour la défense, ce report ouvre néanmoins une possibilité procédurale. Me Patrick Kabou, membre du collectif d’avocats, avait précédemment annoncé qu’une demande de mise en liberté provisoire serait introduite en cas de renvoi de l’audience, afin de contester la prolongation de la détention des prévenus.



En attendant un éventuel examen de cette requête, les supporters concernés restent détenus. Cette situation continue de susciter inquiétude et mobilisation, aussi bien au sein des familles que dans l’opinion publique sénégalaise, alors que la date du 12 février est désormais perçue comme une échéance clé dans l’évolution de cette affaire.

