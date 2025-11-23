Le tribunal de Diourbel tranche un différend familial lié à des travaux de construction

Le tribunal correctionnel de Diourbel a rendu son jugement ce mardi 2 décembre 2025 dans une affaire opposant un père à sa fille, employée au service de maintenance de l’hôpital régional Heinrich Lübke. L’homme avait saisi la justice en affirmant avoir été menacé et estimant que sa fille avait manqué à ses engagements concernant la gestion des travaux de sa nouvelle maison, un différend portant selon lui sur un montant de 5,36 millions de FCFA.



Le père soutenait avoir confié la supervision des travaux à sa fille, qui aurait, selon lui, failli à ses obligations, ce qui a conduit à une vive altercation entre eux. L’épouse du plaignant, également mère de la prévenue, appelée à témoigner, a cependant disculpé leur fille. Elle a expliqué que les tensions au sein du foyer seraient principalement dues au comportement de son mari, affirmant par ailleurs n’avoir jamais constaté la remise de la somme évoquée.



Lors de l’audience, la partie civile a demandé six millions de FCFA de dommages et intérêts. Le représentant du ministère public a, de son côté, laissé l’appréciation au tribunal. L’avocat de la défense a plaidé la relaxe, soulignant notamment l’existence d’un précédent jugement au civil défavorable au père plus tôt dans l’année.



À l’issue des délibérations, le tribunal a déclaré la prévenue non coupable et a rejeté la demande de dommages et intérêts, jugée non fondée.

