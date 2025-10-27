Trump veut restreindre le nombre de réfugiés admis aux États-Unis à un niveau historiquement bas

La note officielle vient d'être publiée par la Maison Blanche. Au cours de l'année fiscale 2026, c'est-à-dire entre le 1er octobre de cette année et le 30 septembre de l'an prochain, les États-Unis n'admettront que 7 500 réfugiés sur leur sol contre 125 000 auparavant soit une baisse considérable et inédite dans la lignée des décrets signés par Donald Trump depuis le début de son mandat.



L'Administration américaine ne prend pas la peine d'expliquer cette chute vertigineuse. Elle justifie ce chiffre d'une phrase au nom « de ses préoccupations humanitaires et en fonction de l'intérêt national ». Ce qu'elle précise en revanche, c'est que ces 7 500 places seront réservées en priorité aux Afrikaners des Sud-Africains blancs, descendants de colons européens. Ainsi, selon la formule de la Maison-Blanche, qu'à d'autres victimes de discrimination illégale dans leur pays d'origine.



Donald Trump affirme depuis des mois que les Afrikaners sont persécutés en Afrique du Sud. Il a même fait diffuser un montage vidéo sur ce thème au mois de mai, lorsqu'il a reçu le président sud-africain dans le bureau ovale.



Un montage grossier, sans aucune source fiable et malgré les dénégations virulentes de Cyril Ramaphosa, Donald Trump n'a pas changé d'avis. Tout cela, s'alarment les ONG de défense des droits de l'homme, au détriment des femmes afghanes, des dissidents vénézuéliens, des chrétiens persécutés ou d'autres minorités religieuses.