Un gendarme mis en examen pour viol et évasion, interpellé après sa fuite

Face à cette situation, les forces de l’ordre ont immédiatement mis en place un important dispositif de recherche. La photo du suspect a été largement diffusée dans les gendarmeries et commissariats de la région pour faciliter son identification et sa capture.



Le lendemain, le quadragénaire a été retrouvé aux abords de Baud, dans le pays de Pontivy, et interpellé sans opposer de résistance. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol et évasion.



Cette affaire soulève des questions sur la sécurité des locaux de garde à vue et la surveillance des militaires en détention. Les autorités judiciaires ont annoncé qu’une enquête interne serait menée afin de déterminer les circonstances exactes de l’évasion.

