L'Actualité au Sénégal

Espagne : un enfant de 4 ans retrouvé mort sur une plage, viol et violences suspectés


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 17:10 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le corps d’un enfant de 4 ans a été découvert sur une plage de Garrucha, en Espagne. L’autopsie a révélé qu’il avait subi de graves violences avant de décéder.


La mère, âgée de 21 ans, et son compagnon ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon les autorités, la mère confiait souvent son enfant à son compagnon lorsqu’elle partait travailler. Celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la jeune femme et de son fils.

Les enquêteurs indiquent que l’enfant était régulièrement maltraité, parfois en présence de la mère. Le jour du drame, il aurait subi de nouvelles violences, qui ont entraîné son décès. Les policiers soupçonnent que la mère a pu être témoin de certains faits.

Le couple aurait ensuite déplacé le corps jusqu’à la plage, où il a été retrouvé dans la soirée. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de ce drame.



Lat Soukabé Fall

