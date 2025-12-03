Espagne : un enfant de 4 ans retrouvé mort sur une plage, viol et violences suspectés

La mère, âgée de 21 ans, et son compagnon ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon les autorités, la mère confiait souvent son enfant à son compagnon lorsqu’elle partait travailler. Celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la jeune femme et de son fils.



Les enquêteurs indiquent que l’enfant était régulièrement maltraité, parfois en présence de la mère. Le jour du drame, il aurait subi de nouvelles violences, qui ont entraîné son décès. Les policiers soupçonnent que la mère a pu être témoin de certains faits.



Le couple aurait ensuite déplacé le corps jusqu’à la plage, où il a été retrouvé dans la soirée. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de ce drame.

