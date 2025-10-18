Menu
Trump pousse Zelensky à céder le Donbass : la paix au prix du territoire ?


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 20:23 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le point sur le conflit en Ukraine. La perspective d’un sommet Trump-Poutine à Budapest s’est éloignée....Lors d’échanges récents sur la guerre en Ukraine, Donald Trump aurait suggéré que Volodymyr Zelensky abandonne la région du Donbass à la Russie pour « mettre fin au conflit ». Une proposition que le président ukrainien rejette catégoriquement, dénonçant une atteinte à la souveraineté de son pays.


On savait déjà que la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, vendredi à la Maison Blanche, n’avait pas permis au président ukrainien d’obtenir des missiles Tomahawk. Un haut responsable ukrainien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a dévoilé ce mardi que l’entretien a été « tendu et difficile ».

En particulier parce que Donald Trump a tenté de convaincre son homologue de céder à l’une des principales exigences de Vladimir Poutine : retirer entièrement du Donbass, une des régions orientales du pays, les troupes ukrainiennes qui s’y trouvent encore. Le diplomate anonyme a aussi lâché que la diplomatie du président américain sur ce dossier donnait à Kiev l’impression de « tourner en rond ».


« C’est à l’Ukraine de décider pour elle-même et son territoire et aux Européens de décider pour eux-mêmes et leur sécurité. »

La mise au point d’Emmanuel Macron ce mardi, depuis Ljubljana, en Slovénie, qui prend un éclairage nouveau avec la tentative de pression de Trump à propos du Donbass. « Nul autre [que le Volodymyr Zelensky] ne saurait » mener ces éventuelles négociations territoriales, a ajouté le président français.

55. Le nombre de personnes arrêtées en Pologne depuis le début du conflit parce qu’elles étaient soupçonnées d’agir pour le compte de Moscou. Selon le Premier ministre Donald Tusk, huit suspects ont été arrêtés récemment, dont trois ressortissants ukrainiens. Ces derniers auraient tenté d’acheminer vers l’Ukraine, via la Pologne et la Roumanie, des colis incendiaires qui devaient s’enflammer ou exploser durant leur transport.

Bye-bye Budapest ? Donald Trump n’a pas l’intention de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine de sitôt, a indiqué ce mardi un responsable américain, quelques jours après que le président américain a dit qu’ils se rencontreraient dans les deux semaines dans la capitale hongroise.

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio s’est entretenu lundi par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après que Donald Trump eut aussi déclaré que les deux hauts diplomates se rencontreraient cette semaine pour organiser un sommet à Budapest. « Une rencontre supplémentaire en personne entre le secrétaire d’Etat et le ministre des Affaires étrangères n’est pas nécessaire, et il n’est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche », a déclaré le responsable du gouvernement américain.


Lat Soukabé Fall

