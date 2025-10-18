Le présumé meurtrier du marché central de Thiès : un profil inquiétant

Les commerçants du marché, encore sous le choc, racontent qu’il est souvent vu en état d’ébriété et qu’il provoque régulièrement des altercations pour des motifs futiles. « Il n’hésite pas à s’en prendre aux gens sans raison. On a toujours peur quand il passe près de nos stands », confie un vendeur.



L’agression de Sakhir semble s’inscrire dans un comportement récurrent : une dispute a dégénéré, et l’individu a sorti son couteau pour frapper sa victime sans autre provocation. Après l’acte criminel, il a quitté les lieux tranquillement, montrant une absence de remords apparente.



Les forces de l’ordre ont rapidement réagi et ont interpellé le suspect près du parking des taxis clandos de Médina Fall, mettant fin à sa cavale immédiate. Son profil correspond à celui d’un individu habitué à la violence et à l’intimidation, fréquente les zones commerçantes de Thiès, et représente un danger potentiel pour la population.



Selon des témoins, tout aurait commencé lorsqu’une dispute mineure a éclaté entre Ndiol et un commerçant, Bamba. Ndiol aurait enfilé les chaussures de ce dernier, déclenchant les premières invectives. Sakhir, tentant de calmer la situation, aurait demandé à Ndiol de cesser ses insultes. La tension est alors montée rapidement.



Les témoins racontent que Ndiol a bousculé Sakhir avant de le poignarder à plusieurs reprises au ventre et au cou. La victime s’est effondrée, gravement blessée, sous les yeux des commerçants et passants. Dans une tentative désespérée, ses camarades l’ont transporté à bord d’un taxi vers l’hôpital régional de Thiès, en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Malheureusement, Sakhir est décédé avant toute prise en charge médicale. Son corps a été déposé à la morgue pour autopsie.





Ndiol présente un comportement violent et instable, souvent aggravé par l’alcool. Les commerçants racontent qu’il détient toujours sur lui des couteaux et n’hésite pas à les montrer pour intimider. Il provoque régulièrement des altercations avec des vendeurs ou des passants, parfois pour des raisons futiles, comme dans le cas de l’incident ayant conduit à la mort de Sakhir.



Plusieurs témoins affirment qu’il peut passer de la provocation à la violence physique en quelques secondes, ce qui rend toute interaction avec lui potentiellement dangereuse. Les commerçants rapportent également que Ndiol se comporte parfois de manière incohérente, donnant à penser qu’il ne jouit pas pleinement de ses facultés mentales.





Le meurtre de Sakhir semble s’inscrire dans cette dynamique : une dispute banale autour de chaussures portées par Ndiol a rapidement dégénéré en attaque meurtrière, avec plusieurs coups de couteau portés au ventre et au cou de la victime. Après son acte, Ndiol a quitté les lieux calmement, montrant une absence de remords immédiate et un sang-froid inquiétant.









Suite à l’attaque, Ndiol a été identifié par les forces de police et l’enquête est en cours pour :



Évaluer son état mental afin de déterminer sa responsabilité pénale.

Retracer ses antécédents et comportements violents précédents .

Interroger les témoins pour comprendre la dynamique de l’attaque et prévenir d’éventuelles récidives.



Ndiol représente un profil classique d’individu violent récurrent, fréquentant des lieux publics avec un comportement imprévisible et des armes blanches. La tragédie qui a coûté la vie à Sakhir souligne l’urgence pour les autorités de sécuriser le marché central de Thiès et d’intervenir face à ce type de menace récurrente.

