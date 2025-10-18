Accident grave dans le tunnel de la Rocade Fann Bel Air : un motocycliste percuté par un autocar en fuite

Selon la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat Central de Dakar, le chauffeur de l’autocar n’a pas alerté les secours après l’impact et a poursuivi sa route, abandonnant la victime grièvement blessée sur la chaussée.



Alertés par téléphone, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer le motocycliste vers l’hôpital Fann. Étant donné la gravité de ses blessures à la jambe droite, il a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où il demeure hospitalisé et doit subir une opération chirurgicale.



Deux témoins, circulant à moto de Fann Hock vers Fass Colobane, ont assisté à toute la scène. Ils affirment que le vélomoteur roulait à l’extrême droite de la voie lorsqu’il a été percuté par l’arrière par l’autocar. Malgré leurs appels et les sommations d’autres usagers, le chauffeur a ignoré la victime et a continué sa route vers l’Université Cheikh Anta Diop.



Le conducteur fautif a finalement été intercepté au rond-point du COUD par des policiers alertés par les témoins. D’abord réticent, il a tenté d’intimider ces derniers avec une clé à roue avant d’être conduit au Commissariat du Point E, puis remis à la Section Accidents. Lors de son audition, il a reconnu avoir percuté le motocycliste et avoir pris la fuite, tout en essayant d’imputer la responsabilité à la victime.



La sœur de la victime, informée par leur mère, a indiqué que son frère souffre de multiples fractures. La victime, contactée par téléphone depuis l’hôpital, a confirmé avoir été renversée par un autocar en fuite.



Le chauffeur a été déféré au parquet le 20 octobre 2025 et devra répondre de ses actes devant la justice.

