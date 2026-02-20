Tribunal de Thiès : deux mois ferme requis contre un conducteur d’engins

A. Diallo a été interpellé à Ngaye Mékhé en possession d’un cornet contenant cette substance. Présenté à la barre, le prévenu a reconnu les faits sans détour.



Face aux juges, il a tenté d’expliquer son geste par les conditions difficiles de son activité professionnelle. Conducteur d’engins lourds, il affirme exercer un métier physiquement éprouvant.





« Mon travail est très dur, surtout lorsqu’il faut terrasser des arbres. C’est pour cela que je consomme du chanvre indien, pour mieux supporter la charge », a-t-il déclaré.





Des propos qui n’ont pas suffi à convaincre le parquet.



Estimant les faits établis au regard des aveux du prévenu, le procureur de la République a requis une peine de deux mois de prison ferme.





Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue prochainement.





Cette comparution rappelle que la détention de produits prohibés demeure passible de poursuites, même lorsque les mis en cause invoquent des raisons liées à leurs conditions de travail.

