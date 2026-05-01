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“Qu’il rende à ma fille sa virginité” : un élève risque 20 ans de prison après une soirée qui vire au drame


Rédigé le Vendredi 8 Mai 2026 à 21:34 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire judiciaire bouleversante secoue actuellement l’opinion après l’arrestation d’un élève identifié sous les initiales M. Camara. Le jeune homme est poursuivi dans une affaire de viol présumé impliquant une adolescente, à la suite d’une soirée décrite comme particulièrement sordide par les proches de la victime.


“Qu’il rende à ma fille sa virginité” : un élève risque 20 ans de prison après une soirée qui vire au drame

Selon les premiers éléments du dossier, les faits se seraient produits après une rencontre entre plusieurs jeunes. La victime aurait été abusée dans des circonstances encore floues, provoquant une immense colère au sein de sa famille.
 

Devant les enquêteurs, la mère de l’adolescente a livré des propos particulièrement poignants, réclamant justice pour sa fille et dénonçant les conséquences psychologiques du drame. L’affaire a rapidement pris une grande ampleur sur les réseaux sociaux en raison de la gravité des accusations.
 

Le parquet a requis une lourde peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle contre le prévenu. De son côté, la défense tente de contester certains éléments du dossier tandis que l’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités.



Lat Soukabé Fall

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