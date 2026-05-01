Suicide présumé d’une détenue à Foundiougne : l’Administration pénitentiaire apporte des précisions

Les autorités affirment que certaines informations diffusées sont inexactes et parfois exagérées. Elles précisent notamment que les circonstances du décès font toujours l’objet de vérifications administratives et médicales.





Le communiqué souligne également que des procédures réglementaires ont été engagées dès la découverte du corps afin d’informer les autorités judiciaires compétentes. Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précision les causes du décès.





Cette affaire continue néanmoins de provoquer une forte émotion dans l’opinion, plusieurs internautes réclamant davantage de transparence sur les conditions de détention et le suivi psychologique des détenus dans les établissements pénitentiaires sénégalais.

