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Fatick – Un faux agent de la Sonatel arrêté à Mbour avec 33 cartes d’identité après une escroquerie de 3 millions FCFA


Rédigé le Vendredi 8 Mai 2026 à 21:35 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Fatick, une affaire d’escroquerie impliquant un homme se faisant passer pour un agent de la Sonatel a provoqué l’indignation. Selon les informations relayées, le suspect aurait réussi à soutirer près de 3 millions de francs CFA à un gérant de multiservices en lui promettant des opérations liées à des services téléphoniques et financiers.


Fatick – Un faux agent de la Sonatel arrêté à Mbour avec 33 cartes d’identité après une escroquerie de 3 millions FCFA

Le présumé escroc utilisait une fausse identité professionnelle pour gagner la confiance de ses victimes. Après plusieurs échanges, il aurait convaincu le commerçant de lui remettre d’importantes sommes d’argent dans le cadre d’un prétendu partenariat.
 

Mais après la disparition du suspect, la victime a alerté les autorités. Une enquête a alors été ouverte et les investigations ont permis de localiser le mis en cause à Mbour. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert 33 cartes nationales d’identité en sa possession, renforçant les soupçons d’un réseau de fraude plus vaste.
 

Les policiers cherchent désormais à déterminer l’origine de ces pièces administratives ainsi que l’identité d’éventuelles autres victimes. Le suspect devrait être présenté au parquet dans les prochains jours pour escroquerie, usurpation de fonction et détention suspecte de documents administratifs.



Lat Soukabé Fall

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