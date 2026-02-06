Tribunal de Guédiawaye : l’étau judiciaire se resserre autour de Pape Cheikh Diallo et Cie

Déférés ce matin devant le Tribunal de grande instance de Guédiawaye par la Brigade de recherches de Keur Massar, les mis en cause font désormais face à un juge d’instruction. Le premier cabinet a été saisi et chargé de conduire l’information judiciaire ouverte dans ce dossier sensible.





Le groupe est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui. Des chefs d’accusation lourds, passibles de peines sévères au regard du Code pénal.





Toujours selon les mêmes sources, les suspects encourent un placement sous mandat de dépôt, une mesure qui pourrait être prononcée à l’issue de leur comparution devant le juge instructeur. La décision est attendue dans les prochaines heures.





Cette affaire, suivie de près par l’opinion publique, marque une nouvelle étape dans une procédure judiciaire qui s’annonce longue et complexe.

