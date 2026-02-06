Menu
L'Actualité au Sénégal

Tribunal de Guédiawaye : l’étau judiciaire se resserre autour de Pape Cheikh Diallo et Cie


Rédigé le Lundi 9 Février 2026 à 13:41 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La situation judiciaire de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et de leurs codétenus prend une tournure plus grave. Selon des informations de Seneweb, leur affaire a quitté le stade de l’enquête préliminaire pour entrer officiellement dans une phase d’instruction judiciaire.


Tribunal de Guédiawaye : l’étau judiciaire se resserre autour de Pape Cheikh Diallo et Cie

Déférés ce matin devant le Tribunal de grande instance de Guédiawaye par la Brigade de recherches de Keur Massar, les mis en cause font désormais face à un juge d’instruction. Le premier cabinet a été saisi et chargé de conduire l’information judiciaire ouverte dans ce dossier sensible.
 

Le groupe est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui. Des chefs d’accusation lourds, passibles de peines sévères au regard du Code pénal.
 

Toujours selon les mêmes sources, les suspects encourent un placement sous mandat de dépôt, une mesure qui pourrait être prononcée à l’issue de leur comparution devant le juge instructeur. La décision est attendue dans les prochaines heures.
 

Cette affaire, suivie de près par l’opinion publique, marque une nouvelle étape dans une procédure judiciaire qui s’annonce longue et complexe.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive

Lat Soukabé Fall - 08/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive
Ce matin, la Promenade des Thiessois a été le théâtre d’un événement exceptionnel : la Coupe d’Afrique des Nations, apportée spécialement par la Fédération sénégalaise de football, a fait une halte...

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Actualités

Assemblée nationale : une plénière prévue le 16 février pour examiner un projet de loi du ministère de la Justice

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
Assemblée nationale : une plénière prévue le 16 février pour examiner un projet de loi du ministère de la Justice
Les députés sont convoqués en séance plénière le 16 février pour examiner un projet de loi portant sur la création et l’organisation de l’Observateur national des lieux de privation des libertés. Les...

Thiès : l’IEF célèbre l’excellence scolaire et encourage l’émulation

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’IEF célèbre l’excellence scolaire et encourage l’émulation
L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès a organisé une fête de l’excellence pour récompenser les meilleurs élèves et renforcer la dynamique de réussite scolaire.   L’Inspection...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags