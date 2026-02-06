Senegal: Deux ''Goordjiguénes'' condamnés à cinq ans de prison

Il s’agit d’Amadou Ba et de son partenaire Gora Diakhaté, tous deux placés sous mandat de dépôt le 20 janvier 2026. Selon les éléments du dossier, Amadou Ba a été dénoncé par son propre frère. Les prévenus ont reconnu les faits lors de leur comparution, déclarant avoir agi par désir.





Amadou Ba a tenté d’invoquer la démence pour solliciter la clémence du tribunal, tandis que Gora Diakhaté a exprimé des regrets et promis de ne plus commettre de tels actes.





Le procureur a requis la peine maximale, soit cinq ans de prison ferme et une amende d’un million de FCFA pour chaque prévenu. Me Ibrahima Diop, avocat d’Amadou Ba, a plaidé l’application de l’article 50 du Code pénal sur la démence, appelant à la compréhension du tribunal. Gora Diakhaté, pour sa part, n’était pas assisté d’un avocat mais a demandé la clémence.





À l’issue de l’audience, le juge a suivi les réquisitions du parquet, déclarant les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et prononçant la peine maximale prévue par la loi.

