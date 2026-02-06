Menu
Thiès : l’IEF célèbre l’excellence scolaire et encourage l’émulation


Rédigé le Lundi 9 Février 2026 à 14:22


L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès a organisé une fête de l’excellence pour récompenser les meilleurs élèves et renforcer la dynamique de réussite scolaire.


L’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) du département de Thiès a tenu, ce week-end, une fête de l’excellence destinée à récompenser les élèves les plus méritants de la localité. Selon Cheikhou Sidibé, inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Thiès département, cette initiative visait à saluer les performances remarquables tout en stimulant l’esprit de compétition positive chez l’ensemble des apprenants.

Il a expliqué que cette distinction a concerné tous les niveaux relevant de l’IEF. « Tous les élèves ont été pris en charge, qu’ils soient de l’élémentaire ou des collèges. Nous avons également intégré les apprenants des centres de formation professionnelle, les élèves des Daara ainsi que les classes d’alphabétisation », a-t-il indiqué, précisant que, dans ce dernier cas, seules des femmes avaient été primées.

D’après lui, le nombre de lauréats s’élevait à environ une quarantaine. « Nous avions initialement prévu 50 récompenses, incluant des prix spéciaux. Certains lauréats ne se sont pas seulement distingués dans leurs établissements respectifs, mais ont également obtenu des distinctions particulières pour avoir dépassé le niveau attendu ou réussi des concours nationaux », a-t-il précisé.

Pour conclure, l’IEF de Thiès département a souligné les bons résultats enregistrés l’année précédente. « Les performances de l’an dernier ont été satisfaisantes, avec une progression estimée à cinq ou six points par rapport à l’année précédente », a-t-il déclaré, ajoutant que l’optimisme est de mise pour l’année 2026. Selon lui, l’organisation de cette fête de l’excellence fait partie des stratégies mises en œuvre pour renforcer l’émulation et améliorer durablement les résultats scolaires.




