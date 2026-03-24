Transformation numérique : Ousmane Sonko lance les projets majeurs du New Deal Technologique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce 24 mars 2026, au lancement officiel des projets structurants du New Deal Technologique (NDT), concrétisant l’orientation définie par le président Bassirou Diomaye Faye de faire du numérique un levier central des politiques publiques.

Ce programme, intégré à la Vision Sénégal 2050, mobilise près de 1 100 milliards de FCFA sur la période 2025-2034 et s’articule autour de 12 initiatives prioritaires. Le chef du gouvernement a insisté sur la portée du projet, évoquant une transformation profonde des pratiques et des structures, au-delà d’une simple modernisation du secteur.

Afin d’assurer une meilleure coordination des actions, l’État a mis en place dès 2025 un dispositif de gouvernance dédié. Le Comité GouvNum, piloté par la Primature, est chargé de superviser et d’harmoniser les projets numériques. Ce mécanisme est complété par le Conseil national du numérique, regroupant des experts du domaine pour orienter les décisions stratégiques.

Parmi les initiatives présentées figure le Guichet unique du citoyen, une plateforme destinée à centraliser les services administratifs et à les rendre accessibles à distance sur l’ensemble du territoire. Dans la même dynamique, la solution e-Consulat permettra aux Sénégalais établis à l’étranger d’effectuer leurs démarches en ligne, sans contraintes liées aux rendez-vous physiques.

Ces outils s’appuient sur des infrastructures en développement, notamment des solutions cloud hébergées dans les centres de données de Diamniadio et d’Orana. Le renforcement de la connectivité nationale, avec une augmentation significative de la bande passante, ainsi que l’extension de l’intranet de l’administration, constituent également des éléments clés de ce dispositif.

Les autorités mettent un accent particulier sur la souveraineté des données, en privilégiant un hébergement local des informations sensibles, ainsi que sur la cybersécurité, avec la mise en place de systèmes conformes aux standards internationaux.

En parallèle, un programme de connectivité vise à desservir les zones non couvertes, avec l’objectif de permettre à plus d’un million de personnes d’accéder gratuitement à Internet. Le Start-up Act, accompagné de sa plateforme de labellisation, complète cet ensemble en offrant aux jeunes entrepreneurs un cadre favorable au développement de projets innovants.

À travers ces initiatives, le gouvernement ambitionne de positionner le Sénégal comme un acteur majeur du numérique à l’échelle régionale et internationale.