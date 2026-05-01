Cybermenace au Sénégal : le Trésor public touché à son tour

Dans un communiqué publié ce lundi, la DGCPT affirme qu’une partie de ses systèmes d’information est affectée depuis la veille. Les autorités assurent avoir activé un plan de continuité d’activité afin de limiter les perturbations et protéger les opérations essentielles du Trésor public. Mais aucun détail précis n’a été fourni sur l’origine de l’incident, sa gravité réelle ou les éventuelles conséquences sur les données sensibles.





Cette absence de transparence alimente les inquiétudes, surtout dans un contexte où les institutions publiques sénégalaises sont devenues des cibles régulières de cyberattaques. En octobre 2025, la DGID avait été fortement perturbée par une attaque attribuée au groupe cybercriminel Black Shantrac, avec une demande présumée de rançon de 250 000 dollars. Quelques mois plus tard, une tentative de détournement de près de 8 millions de dollars visant une société pétrolière avait également été signalée.





Les statistiques montrent une progression inquiétante de la menace numérique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Des millions de tentatives d’attaques informatiques sont détectées chaque année, notamment contre les institutions financières, les services publics et les bases de données administratives. Les autorités policières sénégalaises ont aussi enregistré plusieurs milliers d’infractions liées à la cybercriminalité en 2025, allant des escroqueries numériques au piratage de données.





Dans le cas du Trésor public, plusieurs interrogations demeurent :



Les données financières de l’État ont-elles été compromises ?

Les informations personnelles des usagers sont-elles sécurisées ?

Les paiements et opérations budgétaires peuvent-ils être perturbés ?

S’agit-il d’une panne technique ou d’une cyberattaque ciblée ?

Pour l’instant, aucune date de retour complet à la normale n’a été communiquée par le directeur général Amadou Tidiane Gaye. Cette situation remet une nouvelle fois au centre du débat la question de la souveraineté numérique et du renforcement urgent des dispositifs de cybersécurité au sein des administrations publiques sénégalaises.

