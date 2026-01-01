Tragique accident au Maroc impliquant trois Sénégalais

Le bilan provisoire fait état d’un décès, d’un blessé dans un état critique et d’une troisième personne plongée dans le coma. Les secours marocains sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes et les transporter vers un hôpital de Tanger.





Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’instant inconnues, et les autorités locales poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes précises de ce drame. L’identité des victimes n’a pas encore été rendue publique.



Cet accident survient alors que de nombreux supporters sénégalais se déplacent au Maroc pour suivre leur équipe nationale dans cette CAN 2025, marquée par une forte mobilisation des fans. Le consulat du Sénégal au Maroc suit de près la situation pour apporter toute l’assistance nécessaire aux victimes et à leurs familles.

