L'Actualité au Sénégal

Tragique accident au Maroc impliquant trois Sénégalais


Rédigé le Dimanche 4 Janvier 2026 à 12:16 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Trois ressortissants sénégalais ont été impliqués dans un grave accident de la route au Maroc alors qu’ils se rendaient à Tanger pour assister au match des huitièmes de finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal au Soudan.


Tragique accident au Maroc impliquant trois Sénégalais

Le bilan provisoire fait état d’un décès, d’un blessé dans un état critique et d’une troisième personne plongée dans le coma. Les secours marocains sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes et les transporter vers un hôpital de Tanger.
 

Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’instant inconnues, et les autorités locales poursuivent leur enquête afin de déterminer les causes précises de ce drame. L’identité des victimes n’a pas encore été rendue publique.

Cet accident survient alors que de nombreux supporters sénégalais se déplacent au Maroc pour suivre leur équipe nationale dans cette CAN 2025, marquée par une forte mobilisation des fans. Le consulat du Sénégal au Maroc suit de près la situation pour apporter toute l’assistance nécessaire aux victimes et à leurs familles.



Lat Soukabé Fall

