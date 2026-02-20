Nioro du Rip : un berger arrêté avec six bœufs présumés volés

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Nioro du Rip (centre) ont récemment interpellé un berger en possession de six bœufs présumés volés, a indiqué une source sécuritaire.

Le suspect a été appréhendé mardi lors d’une patrouille menée à Darou Salam, dans le département de Nioro du Rip, région de Kaolack.

Les gendarmes l’ont intercepté dans la brousse alors qu’il conduisait les animaux. Interrogé sur la provenance du bétail, l’homme aurait d’abord tenu des propos contradictoires avant de reconnaître les avoir volés à Keur Baka.

Il aurait également admis avoir contourné les villages afin de rallier le marché hebdomadaire de Nioro du Rip, où il comptait écouler les bêtes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les six bœufs saisis ont été confiés au comité communal de lutte contre le vol de bétail de Nioro du Rip, dans l’attente de l’identification formelle de leur propriétaire.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer d’éventuelles complicités et de faire toute la lumière sur cette affaire.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre du renforcement des opérations de sécurisation menées par la Gendarmerie nationale pour lutter contre le vol de bétail à l’échelle nationale.