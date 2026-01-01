Tragédie familiale en Pennsylvanie : un jeune homme de 18 ans tire sur ses parents, sa mère décède

Selon les autorités locales, la mère du suspect a été mortellement touchée et a succombé à ses blessures après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital de Morgantown, en Virginie‑Occidentale. Le père, également blessé lors de la fusillade, a été hospitalisé et son état est désormais stable.





La fusillade s’est produite en plein jour, alors que les frères et sœurs plus jeunes du suspect étaient présents dans la maison. Aucun d’entre eux n’a été physiquement blessé, mais les témoins décrivent une scène de panique et de chaos.



Après l’attaque, le suspect a pris la fuite à pied vers l’État voisin. Un important dispositif de recherche a été déployé, incluant hélicoptères, chiens pisteurs et unités de police sur le terrain.





Samedi 27 décembre, Jared Noll a été arrêté sans incident en Virginie‑Occidentale. Il est actuellement détenu et fait face à des accusations de meurtre et de tentative de meurtre.

Les autorités prévoient son extradition vers la Pennsylvanie pour y être jugé.

Les forces de l’ordre ont appelé la population à rester vigilante et à signaler toute information pouvant aider l’enquête. Les voisins et membres de la communauté, quant à eux, restent sous le choc devant cette violence qui frappe une famille connue pour sa discrétion et sa réputation paisible.





Les autorités locales et les services sociaux ont mis en place un accompagnement psychologique pour les enfants et proches de la famille, encore traumatisés par l’événement. Une veillée à la mémoire de la victime est prévue dans les prochains jours, afin de permettre à la communauté de rendre hommage à la mère disparue.