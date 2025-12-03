Tragédie en mer : 89 migrants secourus, quatre décès après une errance de sept jours





Une embarcation transportant 89 migrants sénégalais, dont un mineur, a été interceptée au large de Nouadhibou après avoir dérivé en mer pendant sept jours. L’errance s’est soldée par quatre décès, dont deux personnes originaires de Touba.



Partis de la zone de Carrefour Diaroumé, dans la région de Sédhiou, les voyageurs avaient d’abord transité par la Gambie avant d’embarquer pour un trajet clandestin censé les conduire vers l’Europe. Pour cette traversée, chacun aurait versé entre 50 000 et 800 000 FCFA à un réseau de recruteurs dont les identités ont été relevées mais ne sont pas divulguées ici.



Les conditions de navigation se sont rapidement dégradées, provoquant une situation dramatique à bord. Deux passagers auraient été emportés par une mer agitée. Un autre a été découvert sans vie après avoir passé la nuit dans un contenant à carburant dont les émanations lui auraient été fatales. Une quatrième personne est décédée lors de sa prise en charge à Nouadhibou.



L’enquête menée par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants a permis d’identifier plusieurs membres de l’équipage, qui ont reconnu avoir participé au pilotage de la pirogue. Ils affirment avoir été recrutés par les organisateurs présumés, toujours en fuite. Les personnes arrêtées en Mauritanie n’ont pas été remises aux autorités sénégalaises.



Les 89 survivants ont été conduits à Rosso, où ils ont été confiés au chef de l’antenne régionale de la structure chargée de la lutte contre ce type de trafic. Les membres de l’équipage interpellés ont, quant à eux, été présentés ce lundi au parquet compétent à Dakar.

