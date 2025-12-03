Kédougou : Interpellation d’un individu trouvé avec un important stock de médicaments non autorisés





La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a procédé, mardi, à l’interpellation d’un ressortissant étranger à Sambranbagou, après la découverte d’un important stock de médicaments non autorisés, selon une source policière.



L’homme est soupçonné d’appartenir à un réseau spécialisé dans la circulation transfrontalière de substances psychotropes et dans la distribution irrégulière de comprimés de Tramadol. Son arrestation a été rendue possible grâce à une longue opération de surveillance menée par les enquêteurs.



Les policiers l’ont appréhendé dans sa chambre, où ils ont trouvé cinquante-six cartons de Tramadol contenant au total 5 600 comprimés. Le suspect est présenté comme le responsable d’un point de vente clandestin de produits pharmaceutiques. Il écoulerait ces médicaments tout au long de la journée dans sa boutique, avant de les transporter à son domicile une fois ses activités terminées.



Après son interpellation, il a été conduit dans ladite boutique, où une fouille approfondie a permis de découvrir un carton supplémentaire de 100 comprimés. Au total, 5 700 comprimés de Tramadol ont été saisis, ainsi qu’une quantité variée d’autres produits médicaux d’un poids global de 164 kilogrammes.



Interrogé sur l’origine des médicaments, le mis en cause a affirmé en être le propriétaire et les avoir introduits depuis un pays voisin. Il a été placé en garde à vue pour des faits liés à la possession et à la distribution de substances psychotropes, à la vente irrégulière de médicaments et à l’exercice non autorisé d’activités pharmaceutiques.

