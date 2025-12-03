Budget 2026 : Le ministère de la Famille prévoit 134,6 milliards FCFA en engagements malgré une baisse des crédits

Menu
Le ministère de la Famille présente un budget 2026 de 134,6 milliards FCFA en engagements et 122,8 milliards en crédits de paiement, marqué par une baisse liée au transfert de programmes. Les priorités porteront sur le genre, la protection familiale et le soutien aux groupes vulnérables.


Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a présenté un budget 2026 fixé à 134 654 619 331 francs CFA en autorisations d’engagement et 122 810 621 884 francs CFA en crédits de paiement, selon les conclusions de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Mady Danfakha, président de cette commission, a expliqué que les crédits de paiement enregistrent une diminution de 54,4 milliards de francs CFA par rapport à l’année précédente. Ce recul est principalement lié au transfert de plusieurs programmes, notamment celui consacré à la modernisation des axes et territoires frontaliers, désormais rattaché à un autre département ministériel.

La ministre Maïmouna Dièye a rappelé que la direction générale de l’action sociale — responsable de l’accompagnement des personnes âgées et des publics en difficulté — est rattachée depuis septembre au ministère de la Famille, suite au réaménagement gouvernemental.

Pour 2026, le ministère entend concentrer ses actions sur la promotion du genre, le soutien économique aux femmes, ainsi que sur la protection de la famille, de l’enfance et des groupes vulnérables, conformément aux priorités annoncées.



