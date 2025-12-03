Les Douanes sénégalaises misent sur une collaboration renforcée avec les entreprises pour moderniser leurs services





Lors du lancement de la troisième édition des Journées de l’entreprise, le directeur général des Douanes du Sénégal, le colonel Babacar Mbaye, a mis en avant l’importance d’une relation continue et constructive entre son administration et les opérateurs économiques. Il estime qu’une douane moderne repose sur un climat de confiance, d’échanges permanents et d’objectifs partagés.



Dirigeant cette rencontre de deux jours, organisée sous le thème « Le rôle de la Douane dans la performance des entreprises », il a rappelé que cet espace constitue une plateforme essentielle pour exprimer les attentes, éclaircir les points de divergence et proposer des solutions communes. Selon lui, la performance collective et la souveraineté économique se construisent progressivement, grâce à la coopération entre les entreprises et l’administration douanière.



Le président du Conseil national du patronat (CNP), présent à la cérémonie, a insisté sur la nécessité d’adapter le cadre réglementaire afin de soutenir un environnement des affaires plus moderne, attractif et résilient. Il a salué les efforts des Douanes dans la prise en compte des nouveaux défis liés au contexte international, à la sécurité et aux échanges transfrontaliers.



Il a également souligné l’importance d’une évolution technologique continue, notamment à travers la dématérialisation des procédures, pour garantir plus de transparence et améliorer la qualité des services. Concernant les échanges internationaux, il a recommandé un renforcement de la coopération régionale afin de faciliter l’interconnexion entre les différents systèmes douaniers.



De son côté, Malang Diedhiou, directeur de la Facilitation et du Partenariat avec les entreprises, a estimé que les acteurs économiques ont besoin d’un accompagnement plus adapté pour exploiter pleinement les opportunités offertes par les marchés nationaux et internationaux. Il a expliqué que cette troisième édition des Journées de l’entreprise vise précisément à renforcer ce partenariat, en favorisant un cadre d’échanges capable de soutenir un environnement économique plus compétitif.

