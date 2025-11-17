Tragédie aux États-Unis : un fils met le feu à la maison et décime sa famille

Selon les premiers éléments de l’enquête, Cheikh Dièye, 25 ans, aurait volontairement mis le feu à l’intérieur de la maison familiale située sur Freedom Trail. Le drame a coûté la vie au jeune homme lui-même ainsi qu’à ses deux parents :



Safiétou Diop, 57 ans,

​ Mame Dièye, 61 ans.



Les informations, confirmées par la chaîne américaine ABC6, indiquent que Cheikh Dièye était membre direct de la famille des victimes, renforçant la dimension tragique et incompréhensible de ce geste.



Une vidéo de caméra-piéton publiée jeudi par la police locale donne un aperçu saisissant de la scène : les flammes dévorant la maison, la panique des riverains, et la course contre la montre des premiers intervenants pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être. Les images témoignent de la violence du feu et de la difficulté de l’intervention.



Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations exactes derrière cet acte dramatique. Les analyses techniques et les auditions de proches devraient permettre d’éclairer les circonstances qui ont conduit à cette tragédie familiale.

