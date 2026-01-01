Thiès sous la fraîcheur : les commerçants prêts à réchauffer les clients

En ce début de soirée, l’horloge indique 17 heures au marché hebdomadaire du samedi, installé sur le terre-plein reliant le Front de terre au rond-point Liberté 6. Le ciel est gris, chargé de nuages, et un vent frais balaie les lieux, soulevant sable et poussière. L’hiver semble avoir décidé de pointer le bout de son nez.





Vestes, blousons et jackets sont désormais de sortie. Chacun cherche à se protéger contre la fraîcheur ambiante. Pour les commerçants, cette météo est une aubaine. Les étals se parent de vêtements chauds soigneusement exposés pour attirer les chalands.





« Il n’y a plus de saison », lance Matar Seck, vendeur de pulls. Le trentenaire se réjouit de cette fraîcheur tant attendue. Pour écouler rapidement sa marchandise, il a même revu ses prix à la baisse. « Je vendais ces pulls à 1 500 FCFA, mais j’ai dû ajuster les tarifs pour les liquider plus vite », explique-t-il en montrant un tas de vêtements soigneusement empilés.





Un peu plus loin, Cheikh Ndiaye redouble d’efforts pour attirer la clientèle. Debout devant son étal, il chante, tape des mains et interpelle les passants. « Les prix sont abordables, venez vous parer pour l’hiver ! », répète-t-il inlassablement. Emmitouflé dans un gros pull, sourire aux lèvres, il n’hésite pas à exhiber collants, gants, bonnets, écharpes et chaussettes.





« Les collants sont à 500 FCFA, les gants entre 500 et 1 000 FCFA, les écharpes et bonnets à 500 FCFA, et les chaussettes à 300 FCFA », détaille-t-il. Une véritable panoplie pour affronter le froid, accessible à toutes les bourses.





Mamadou Samba, lui aussi vendeur, est en pleine négociation avec une cliente. Il se dit satisfait de l’affluence. « Le climat est propice pour faire de bonnes recettes. Les clients viennent nombreux pour acheter des habits d’hiver », affirme-t-il avant de se reconcentrer sur la discussion.





Assise sur une chaise, un tas de vêtements sur les genoux, Rama Kane tente de faire baisser les prix. Cette mère de famille a acheté pulls, bonnets et chaussettes pour ses deux enfants de six et huit ans. Elle propose 5 000 FCFA, mais les négociations s’éternisent avant qu’un accord ne soit trouvé. « Le temps est lunatique. J’ai préféré anticiper pour préparer l’hiver », confie-t-elle, satisfaite de ses achats.



Pour Coura Gueye, les tarifs sont accessibles. La trentenaire parcourt le marché, les yeux attentifs, à la recherche de bonnes affaires. « Il fait frais ces derniers jours », observe-t-elle en rajustant son voile. Elle espère trouver des vestes et pulls à moindre coût, histoire de faire quelques économies.



Même constat pour Fatou Mbaye, venue spécialement le samedi pour profiter des prix attractifs. Debout devant un tas de vêtements, elle prend tout son temps pour choisir. Ici, chacun peut trouver son bonheur, quel que soit son budget.

