Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra déclaré vainqueur par l’ANE


Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 à 11:09 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé dans la nuit du 5 au 6 janvier les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre. Le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, est déclaré vainqueur dès le premier tour avec 76,15 % des voix, selon les chiffres compilés à partir de 84,39 % des bureaux de vote.


Son principal adversaire, Anicet-Georges Dologuélé, obtient 14,66 %, tandis que Henri-Marie Dondra se limite à 3,19 %. Les autres candidats se partagent les voix restantes : Marcelin Yalemende (2,13 %), Serge Djorie (1,87 %), Eddy Kparekouti (1,04 %) et Aristide Briand Reboas (0,95 %). La participation est estimée à 52,42 %. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier.
 

L’annonce des résultats a été suivie de scènes de liesse au quartier général de Faustin-Archange Touadéra, où son camp a qualifié ce score de « KO électoral ».

 

Les deux principaux challengers ont immédiatement rejeté ces résultats. Anicet-Georges Dologuélé dénonce de nombreux dysfonctionnements et irrégularités, estimant que la « vérité des urnes » lui serait favorable.
 

Henri-Marie Dondra a appelé à l’annulation pure et simple du scrutin et à la dissolution de l’ANE, qu’il juge incapable d’organiser des élections « libres et inclusives ». Lors d’une conférence de presse, il a affirmé: « De nombreuses irrégularités ont entaché le sérieux des résultats. Tout en restant légaliste, nous demandons l’annulation des scrutins et nous préparons à saisir le Conseil constitutionnel. »



Lat Soukabé Fall

