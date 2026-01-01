Tivaouane : l’insécurité inquiète les commerçants du marché hebdomadaire de Ndoukoura





Les commerçants du marché hebdomadaire de Ndoukoura, localité située dans la commune de Méouane, dans le département de Tivaouane, ont fait part de leurs préoccupations face à l’insécurité persistante qui affecte leur lieu d’activité. Le marché est installé à proximité immédiate de la route nationale numéro 2 (RN2), une zone caractérisée par un trafic routier intense.



L’un des responsables du marché, Mbaye Fall, a dénoncé lundi une multiplication des actes de vol, ainsi que les dangers permanents liés à la circulation sur la RN2. Il a également évoqué la présence nocturne de jeunes fréquentant le site et consommant des substances illicites, une situation qu’il juge alarmante pour la sécurité des commerçants et des usagers.



Face à ce climat d’insécurité, les acteurs du marché ont lancé un appel aux autorités locales et administratives. Ils demandent notamment la mise en place d’un éclairage public adéquat et la construction d’un mur de clôture autour du site afin de limiter les intrusions.



Les commerçants souhaitent également une présence régulière des forces de défense et de sécurité chaque lundi, jour de tenue du louma, dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens.

