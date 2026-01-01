Thiès : Un panel pluridisciplinaire sur la gestion du stress destiné aux enfants

Prenant la parole lors des échanges, Ablaye Ndione, adjoint au chef de service départemental de l’Action sociale de Thiès, a insisté sur la nécessité d’une approche globale et coordonnée pour préserver l’équilibre psychologique des enfants.





« Le stress conjugal, lorsqu’il est mal géré, affecte directement l’enfant. D’où l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire associant famille, école, services sociaux, psychologues et sociologues », a-t-il déclaré.





Les spécialistes ont expliqué que l’enfant, même lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans les conflits conjugaux, ressent les tensions au sein du foyer. Cette situation peut provoquer anxiété, troubles du comportement, baisse du rendement scolaire ou repli sur soi. Les professionnels de ''Dalal Xel'' ont, pour leur part, mis l’accent sur l’importance du dépistage précoce et de l’accompagnement psychosocial.





Au cours du panel, des outils pratiques ont été présentés aux participants : communication apaisée au sein du couple, gestion des émotions, exercices de respiration, écoute active et médiation familiale. L’objectif est de garantir à l’enfant un cadre stable et sécurisant, même en période de difficultés conjugales.





Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation communautaire plus large. Après Darou Salam, ENDA Jeunesse Action prévoit d’étendre les activités à d’autres quartiers cibles de la ville de Thiès, notamment Hersent, Touba Peykouk, Médina Fall, afin de toucher un plus grand nombre de familles.





À travers ce panel, les acteurs impliqués ont rappelé que préserver la santé mentale de l’enfant passe inévitablement par une bonne gestion du stress familial et conjugal.

