Tragédie à Ngollo : un berger retrouvé pendu près du village

Alertés, les gendarmes de la brigade de Yang-Yang, accompagnés de l’infirmier en chef du poste de santé local, se sont immédiatement rendus sur place pour les constatations d’usage. La dépouille a ensuite été transférée à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.



Selon nos sources, la victime souffrait de troubles mentaux depuis un certain temps. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce suicide.



Ousseynou Kâ, berger de 38 ans, a été retrouvé pendu près de Ngollo. La gendarmerie enquête sur ce drame.

