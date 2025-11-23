Menu
L'Actualité au Sénégal

Tragédie à Ngollo : un berger retrouvé pendu près du village


Rédigé le Lundi 24 Novembre 2025 à 18:15 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce samedi 22 novembre 2025, vers 7 heures du matin, Ousseynou Kâ, berger de 38 ans et père de famille, a été retrouvé pendu à un arbre près du village de Ngollo, dans la commune de Kamb, département de Linguère. C’est son oncle qui a fait la macabre découverte


Alertés, les gendarmes de la brigade de Yang-Yang, accompagnés de l’infirmier en chef du poste de santé local, se sont immédiatement rendus sur place pour les constatations d’usage. La dépouille a ensuite été transférée à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.

Selon nos sources, la victime souffrait de troubles mentaux depuis un certain temps. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce suicide.

Lat Soukabé Fall

