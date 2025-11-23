Journée de l’Enfant à Keur Dago : sécurité, dignité et avenir pour les enfants vulnérables

Selon Josephine Diatta, responsable de l’équipe EJA :



« Le retour des 59 enfants à leurs familles est une grande réussite pour notre équipe. Cela montre que lorsque les acteurs locaux, les familles et les autorités travaillent ensemble, il est possible de protéger durablement les enfants vulnérables. »



Chaque enfant bénéficie désormais d’un accompagnement social, éducatif et psychologique, tandis que les familles reçoivent un soutien pour créer un cadre de vie sûr et stable.



Les équipes d’EJA, de l’AEMO et de la C.A.P.E. poursuivent plusieurs actions pour protéger les enfants :



Protection contre les violences et l’exploitation,



Soutien scolaire et réinsertion éducative,



Programmes spécifiques pour les jeunes filles,



Sensibilisation et mobilisation communautaire.



Ces interventions permettent de prévenir de nouvelles situations de risque et de renforcer la sécurité et le bien-être des enfants.



Comme le rappelle l’Inspecteur Cheikhou Diop :

« On a constaté qu’il reste toujours des défis tels que les enfants de la rue. Le Code de l’Enfant est parfois incompatible avec le Code de la Famille concernant le mariage. Malgré cela, il y a des efforts, comme l’enrôlement volontaire à l’armée entre 18 et 20 ans. La volonté de l’État est là, mais on peut mieux faire. »



Cette déclaration souligne la nécessité de renforcer les dispositifs de protection, d’harmoniser les textes législatifs et d’impliquer davantage les communautés.





Pour Mame Cheikh Diouf, membre de la C.A.P.E. :



« L’objectif est clair : chaque enfant doit grandir en sécurité, dans la dignité et avec des opportunités pour l’avenir. »



Cette déclaration reflète la volonté commune des associations, de la justice et des communautés locales de créer un environnement protecteur et épanouissant pour tous les enfants du quartier.



Le retour des 59 enfants à leurs familles illustre l’efficacité d’une protection intégrée des enfants, où associations, justice et communautés travaillent main dans la main. Ces initiatives montrent qu’avec coordination, suivi et engagement communautaire, il est possible de garantir la sécurité, la dignité et l’épanouissement de chaque enfant.

