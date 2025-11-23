Sommet UE-UA : Bassirou Diomaye Faye appelle à une coopération renforcée pour faire face aux défis mondiaux





En déplacement à Luanda, en Angola, pour participer au Sommet Union européenne – Union africaine, le président sénégalais a réaffirmé que les défis actuels appellent une mobilisation commune fondée sur un multilatéralisme modernisé.



Sur la plateforme X, Bassirou Diomaye Faye a indiqué avoir rappelé, lors de la séance plénière, que l’étendue des situations auxquelles le monde est confronté – notamment les tensions géopolitiques, les menaces armées, les atteintes aux règles internationales et les mouvements migratoires exploités – nécessite une action collective structurée autour d’une coopération renouvelée.



Le chef de l’État a également souligné que, pour les deux continents, une paix durable repose sur une collaboration repensée, un renforcement du soutien aux dispositifs africains de sécurité et une gouvernance mondiale plus équilibrée et plus représentative.



La capitale angolaise accueille, lundi et mardi, la 7ᵉ édition du Sommet UA–UE, organisée autour du thème : « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace ». Cette rencontre coïncide avec le 25ᵉ anniversaire du partenariat entre les deux organisations.

