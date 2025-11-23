Everton : Idrissa Gana Gueye présente ses excuses après son exclusion face à Manchester United





Idrissa Gana Gueye a été exclu lundi lors de la rencontre entre Everton et Manchester United. Le milieu sénégalais a perdu son calme envers son coéquipier Michael Keane et aurait porté un geste de la main à son encontre, ce qui a conduit l’arbitre à lui montrer un carton rouge.



Après la rencontre, Gana Gueye a présenté ses excuses sur ses plateformes numériques. Il y affirme assumer entièrement sa réaction et adresse un message à Michael Keane, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe, au staff, aux supporters et au club.

