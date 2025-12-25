Trafic de kush à Zac Mbao : l’OCRTIS saisit plus de 2,5 kg de drogue et arrête deux suspects

L’intervention, qui s’est déroulée entre 17h30 et 21h30, fait suite à un renseignement précis faisant état d’une activité intense de trafic de drogue dans le secteur de Grand Mbao. Les informations recueillies faisaient notamment état d’un dealer très actif, opérant à partir de plusieurs domiciles de la zone.



Un dispositif de surveillance a immédiatement été mis en place par les éléments de l’OCRTIS. Après plusieurs heures d’observation, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation d’un premier suspect à sa sortie d’un domicile placé sous surveillance.



La fouille corporelle du mis en cause a permis de découvrir deux sachets de kush, d’un poids respectif de 37 grammes et 20 grammes. Les policiers ont également saisi sur lui des téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent en espèces, soupçonnée de provenir de la vente de drogue.



Poursuivant l’opération, les forces de l’ordre ont procédé à la perquisition de deux studios occupés par le suspect. Cette étape s’est révélée déterminante : près de deux kilogrammes supplémentaires de kush ont été découverts, soigneusement dissimulés dans une cuisine.



Les enquêteurs ont également mis la main sur du matériel servant au conditionnement de la drogue, notamment des sachets plastiques, ainsi que des balances électroniques de précision, confirmant l’existence d’un trafic structuré et organisé.



Au cours de la même opération, un second individu a été interpellé sur les lieux. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un complice venu s’approvisionner en produits stupéfiants. Il a été arrêté alors qu’il se trouvait à moto à proximité immédiate du domicile perquisitionné.



Sa moto a été saisie par les forces de l’ordre, de même que d’autres éléments matériels jugés utiles à l’enquête.



Au total, le bilan de cette opération est conséquent. Les services de l’OCRTIS ont saisi :



2,57 kilogrammes de kush ,

des comprimés en cours d’identification ,

une somme de 2 200 000 francs CFA et 500 euros en numéraire,

deux motos scooters ,

quatre téléphones portables ,

deux balances électroniques de précision ,

ainsi que des métaux dorés jugés suspects.

Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants. L’ensemble des produits et objets saisis a été mis sous scellés pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels autres complices et de déterminer l’étendue réelle du réseau.



Cette nouvelle saisie vient rappeler la détermination des forces de sécurité à lutter contre le trafic de drogues, notamment le kush, dont la circulation constitue une menace sérieuse pour la santé publique et la sécurité des populations, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar.

