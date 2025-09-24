Trafic à Touba

La police du commissariat spécial de Touba a placé en garde à vue une dame de 66 ans, M. Diongue, résidant à Guédé. Présentée comme commerçante, elle est soupçonnée de trafic de chanvre indien.



Selon le journal Libération, c’est le « Kurel sam wormay Touba », une unité de la communauté Baye Fall chargée de veiller à l’ordre moral dans la cité religieuse, qui a mis la main sur la sexagénaire. Informés de ses activités suspectes, les membres du « Kurel » l’ont suivie discrètement.



La filature a permis de la surprendre en flagrant délit : elle transportait un demi-bloc de chanvre indien dissimulé dans un seau. Une perquisition à son domicile a ensuite conduit à la découverte de huit autres blocs, soit 4,7 kilos de drogue au total.



Remise à la police, M. Diongue a reconnu avoir reçu la marchandise d’un certain Ousseynou, sans plus de détails. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte.

