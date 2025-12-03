CAN 2025 : La FSF ouvre un bureau d’assistance pour faciliter le déplacement des supporters au Maroc





À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé la mise en place d’un bureau d’assistance destiné à accompagner les supporters souhaitant se rendre au Maroc pour soutenir l’équipe nationale. Cette initiative intervient dans le cadre des nouvelles procédures d’entrée imposées par les autorités marocaines.



Le bureau sera opérationnel à partir du lundi 8 décembre et installé à Ouest Foire, dans l’ancien siège de la Fédération. Il sera ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 16h, afin de faciliter les démarches administratives des voyageurs.



Pour se rendre au Maroc durant la compétition, les supporters devront impérativement obtenir une Autorisation Électronique de Voyage (AEVM) et une Fan ID. Le bureau accompagnera les usagers dans l’utilisation de l’application YALLA, la plateforme officielle permettant de soumettre ces demandes.



La Fédération recommande toutefois aux supporters de préparer plusieurs éléments avant de se présenter, notamment : vérifier la compatibilité de leur téléphone, installer l’application YALLA, disposer d’un passeport valide d’au moins six mois, préparer une photo d’identité numérique, fournir une adresse email active, un numéro de téléphone ainsi qu’un relevé bancaire, une réservation d’hôtel ou tout justificatif équivalent.



Dans son communiqué, la FSF encourage les supporters à anticiper leurs démarches afin d’éviter toute difficulté à l’approche de la compétition et d’assurer un déplacement serein. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de fans d’accompagner les Lions au Maroc lors de cette CAN 2025.

