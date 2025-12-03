Menu
Thiès : Deux femmes condamnées à 6 mois avec sursis pour prostitution clandestine


Rédigé le Dimanche 7 Décembre 2025 à 18:24 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict ce vendredi 5 décembre 2025 dans une affaire de prostitution clandestine impliquant deux jeunes femmes : une Sierra-léonaise répondant aux initiales C. M. S., et une Sénégalaise, M. D. Toutes deux ont été reconnues coupables et condamnées à six mois de prison avec sursis.


Les faits remontent à leur interpellation au quartier Sante Yalla de Pout, où les éléments de la gendarmerie les ont trouvées en pleine activité, sans disposer du carnet de santé exigé par la loi. Elles ont été placées sous mandat de dépôt en attendant leur comparution.

 

À la barre, C. M. S. n’a pas cherché à nier :

  Elle a admis exercer la prostitution depuis neuf mois.

  Elle a déclaré qu’elle possédait un carnet de santé, mais que celui-ci avait été confisqué par la police, pour non-respect du calendrier de visites médicales.

Cette reconnaissance a pesé dans le délibéré.

 

De son côté, M. D. a rejeté les accusations. Elle affirme avoir été arrêtée dans un bar à Sébikotane, où elle se trouvait simplement pour se divertir, selon ses propos.

Mais l’enquête a relevé plusieurs éléments compromettants :

  Elle était en état d’ivresse au moment de son arrestation.
  ​Elle avait sur elle plusieurs préservatifs, qu’elle a tenté de justifier comme étant « ceux de son amie ».

Des explications qui n’ont pas convaincu le parquet.

 

Après délibéré, le tribunal a confirmé la culpabilité des deux femmes et les a condamnées à six mois de prison avec sursis, assortis d’un rappel ferme des obligations légales concernant les carnets de santé et les contrôles médicaux.



Lat Soukabé Fall

