Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaolack: Un corps sans vie repêché dans les eaux mystérieuses du bras de mer de Koundam


Rédigé le Dimanche 7 Décembre 2025 à 18:27 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le calme habituel du bras de mer de Koundam, dans la commune de Kaolack, a été brusquement rompu ce dimanche matin. Aux premières lueurs du jour, des pêcheurs ont aperçu ce qu’ils pensaient être un simple objet flottant. En s’approchant, l’horreur se confirme : le corps sans vie d’un homme dérive lentement, porté par le courant.


Kaolack: Un corps sans vie repêché dans les eaux mystérieuses du bras de mer de Koundam

Alertés immédiatement, les sapeurs-pompiers de Kaolack se sont rendus sur les lieux pour procéder au repêchage de la dépouille. L’opération a attiré une foule de riverains, médusés, certains incapables de contenir leur émotion.
 

Pour l’heure, aucune piste n’est écartée. Les autorités ne savent toujours pas si la victime :

   s’est noyée accidentellement,
​   a été victime d’un malaise,

   ou si un acte criminel se cache derrière ce drame.

Les premières constatations n’ont pas permis de déterminer les causes du décès. Le corps, dont l’identité n’a pas encore été formellement établie, a été transporté par les sapeurs-pompiers vers la structure sanitaire la plus proche pour les examens nécessaires.

Selon les sources recueillies sur place, une enquête devrait être ouverte dans les prochaines heures par les services compétents afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort.

En attendant, le mystère demeure et l’inquiétude s’installe dans ce quartier paisible de Kaolack déjà marqué, ces derniers mois, par plusieurs incidents similaires le long du bras de mer.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags