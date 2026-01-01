Touba : une bande impliquée dans des agressions et vols de taxis démantelée par la police

Une opération de surveillance et d’intervention menée par la brigade de recherches du commissariat de Ndamatou a permis de mettre hors d’état de nuire un groupe impliqué dans des agressions ciblant des conducteurs de transports urbains. Selon les informations rapportées par Libération, cette intervention a mis fin à une série d’attaques marquées par des vols de véhicules.



Les faits s’inscrivent dans un contexte d’enquête ouverte dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, après des renseignements faisant état de l’existence d’un groupe opérant dans la zone. Les investigations ont permis d’identifier une bande composée de quatre individus, dont la méthode consistait à se faire passer pour des clients avant de s’en prendre aux chauffeurs, de les maîtriser, puis de s’emparer de leurs biens et du véhicule.



L’agression la plus récente s’est produite dans la nuit du 5 au 6 janvier, en marge du Magal de Darou Rahmane. Ce soir-là, un chauffeur de taxi, à bord d’un véhicule de type Peugeot 406, avait pris en charge des passagers au quartier Mame Diarra pour une course à destination du quartier Domaine Ba, moyennant 2.000 francs CFA.



En cours de trajet, les passagers ont demandé un changement d’itinéraire, invoquant une erreur. Une fois engagés dans une ruelle sablonneuse, ils ont exigé l’arrêt du véhicule. C’est à ce moment que l’attaque a été déclenchée.



L’un des passagers a saisi le chauffeur par derrière pour l’étrangler, tandis qu’un autre le menaçait à l’aide d’une arme blanche. Profitant de la situation, les autres membres du groupe ont ligoté la victime avec une corde. Le chauffeur a ensuite été transporté jusqu’au quartier Mbadianène, où il a été abandonné dans des buissons, en pleine nuit.



Les agresseurs sont repartis avec le véhicule, deux téléphones portables et une somme de 88.000 francs CFA provenant d’une tontine.



Grâce à des investigations rapides, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de deux suspects alors qu’ils tentaient d’entrer en contact avec un acheteur pour écouler le véhicule volé. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits et confirmé l’existence du groupe. Un troisième individu a été arrêté par la suite, tandis qu’un dernier membre est toujours activement recherché.



Les personnes interpellées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec moyen de locomotion, ainsi que pour violences et usage d’arme blanche, selon Libération.



