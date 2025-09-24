Touba : un enfant de 7 ans se noie près du marché de Nguiranène

L’enfant revenait de son école coranique lorsqu’il s’est aventuré dans une zone inondée, connue pour abriter des poissons vivants. Selon des témoins, il aurait tenté de pêcher avant de glisser et de disparaître dans les eaux.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont repêché le corps sans vie de l’enfant, transporté ensuite à la morgue de l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba.



Ce drame relance les inquiétudes sur les dangers que représentent les zones inondées pour les enfants, surtout en période de fortes pluies. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue pour éviter de nouvelles tragédies.

