Baol Debout mobilisé : Justice pour Lissa Tine, disparue depuis 2019

Selon les témoignages, Lissa Tine s’était rendue à Dakar sur demande de son ex-mari, Modou Yade, et n’a plus donné signe de vie depuis. Malgré des investigations et des témoignages de proches, le procureur de la République avait classé le dossier sans suite, une décision qui a été vivement critiquée par les populations locales.



Chronologie des événements récents

Avril 2019 : Disparition de Lissa Tine après son déplacement à Dakar pour une rencontre avec Modou Yade.

Mai 2025 : Organisation de manifestations à Réfane et dans les villages voisins pour réclamer des réponses.

Mai 2025 : Arrestation de quatre jeunes originaires de Réfane après la destruction du magasin de Modou Yade, accusés d’incendie volontaire et de destruction de biens.

Mai 2025 : Arrestation de deux journalistes de Réfane TV, Thianar Diouf et Khadim Tine, suite à une convocation pour une interview avec Modou Yade.

Les revendications

Les habitants dénoncent une justice à deux vitesses et exigent des actions concrètes pour élucider la disparition de Lissa Tine. Modou Diouf, président de Baol Debout, a appelé le procureur à s’autosaisir de l’affaire afin de rétablir la confiance des populations dans la justice.



Baol Debout continue de mobiliser la population pour que justice soit rendue et que les responsables de cette disparition soient traduits devant la justice.

