Sédhiou : mystère autour du meurtre d’un berger dans le village de Tognataba


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 20:20 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a frappé la région de Sédhiou ce samedi 4 octobre 2025 : D. Ba, 56 ans, berger respecté et père de 22 enfants, a été retrouvé mort au milieu de son troupeau dans le village de Tognataba, commune de Baghère.


Sédhiou : mystère autour du meurtre d’un berger dans le village de Tognataba

Alertée vers 9 heures, la Brigade de proximité de gendarmerie de Tanaff s’est rendue sur les lieux après que le fils de la victime ait fait la macabre découverte. Marié à trois épouses, D. Ba avait pour habitude de surveiller son bétail en forêt jusqu’à minuit. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, il ne rentra jamais.

Les constats médicaux révèlent deux blessures par balle : une au ventre et l’autre au flanc arrière droit. Le fusil de chasse calibre 12 mm du berger, retrouvé sur place, contenait sept cartouches de recharge et deux cartouches intactes.

Alors que les premières hypothèses évoquaient un vol de bétail, la famille insiste : aucun bœuf ne manque à l’appel. Ce mystère plane désormais sur les raisons de ce meurtre, et l’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ce drame rural qui choque la communauté.



Lat Soukabé Fall

