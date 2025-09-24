Sédhiou : mystère autour du meurtre d’un berger dans le village de Tognataba

Alertée vers 9 heures, la Brigade de proximité de gendarmerie de Tanaff s’est rendue sur les lieux après que le fils de la victime ait fait la macabre découverte. Marié à trois épouses, D. Ba avait pour habitude de surveiller son bétail en forêt jusqu’à minuit. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, il ne rentra jamais.



Les constats médicaux révèlent deux blessures par balle : une au ventre et l’autre au flanc arrière droit. Le fusil de chasse calibre 12 mm du berger, retrouvé sur place, contenait sept cartouches de recharge et deux cartouches intactes.



Alors que les premières hypothèses évoquaient un vol de bétail, la famille insiste : aucun bœuf ne manque à l’appel. Ce mystère plane désormais sur les raisons de ce meurtre, et l’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ce drame rural qui choque la communauté.

