Démantèlement d’une bande criminelle aux Parcelles Assainies et à Cambérène

Cette opération fait suite à une série de plaintes déposées au mois de septembre. Sept victimes avaient dénoncé des attaques nocturnes perpétrées par un groupe de deux à trois personnes, opérant entre la VDN 3 prolongée et la plage de Cambérène. Toujours selon les témoignages, les agresseurs utilisaient du gaz neutralisant et un couteau pour dépouiller leurs victimes de leurs téléphones et autres effets personnels.



L’enquête ouverte après l’audition des plaignants a permis d’identifier et d’arrêter trois membres de la bande. Confrontés aux enquêteurs, ils ont reconnu les faits, et leurs déclarations ont conduit à l’interpellation d’un quatrième complice : un commerçant établi au marché du rond-point Case Bi. Déjà placé sous surveillance électronique, il a admis avoir acheté à plusieurs reprises des téléphones volés.



Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue complète du réseau.

