Touba : les travaux de drainage des eaux pluviales seront livrés avant fin juillet

Cheikh Tidiane Dièye a annoncé que les travaux de drainage des eaux pluviales en cours à Touba seront achevés d’ici la fin du mois de juillet. Ce programme, évalué à 15 milliards de francs CFA, vise à renforcer la prévention des inondations avant l’arrivée de l’hivernage.

Lors d’une visite sur plusieurs chantiers de la ville religieuse, le ministre s’est satisfait du niveau d’avancement des travaux démarrés en décembre dernier par Office national de l’assainissement du Sénégal.

Selon lui, ces réalisations constituent la première phase d’un programme global de lutte contre les inondations estimé à 65 milliards de francs CFA et prévu sur plusieurs années.

Les travaux concernent notamment la construction de canaux de drainage, d’ouvrages hydrauliques ainsi qu’un bassin de rétention de trois hectares destiné à faciliter l’évacuation des eaux pluviales dans plusieurs quartiers de la ville.

À Kawsara, les autorités ont évalué l’avancement des travaux dans les secteurs de Kawsara-Feto-Darou Khadim. Des échanges ont également eu lieu avec les populations, les autorités locales et les acteurs communautaires sur les problèmes récurrents liés aux inondations.

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue au marché de Nguiranène, considéré comme une zone sensible. Un bassin de transit doit y être aménagé sur le site de l’ancien marché afin de servir de zone tampon avant l’acheminement des eaux vers la vallée du Sine.

Les points bas de Mbal, Taukar Gua et Darou Miname ont aussi été visités pour constater l’évolution des travaux de canalisation et d’assainissement.

Le ministre a indiqué que les observations faites sur le terrain montrent une progression jugée satisfaisante, notamment pour le canal central et les zones prioritaires. Il a annoncé une accélération des travaux du canal principal long d’environ huit kilomètres, dont la réalisation a été confiée à plusieurs entreprises afin de respecter les délais avant l’hivernage.

La visite a également été marquée par l’inauguration d’une station de pompage construite par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations près de la Grande Mosquée de Touba. Selon le ministre, cette infrastructure produit déjà des résultats visibles dans certains quartiers auparavant touchés par les eaux.

La tournée s’est terminée par une rencontre avec le Khalife général des Mourides. Pour le ministre, cette collaboration avec les autorités religieuses reste importante dans la mise en œuvre des actions liées à l’assainissement et à la prévention des inondations.